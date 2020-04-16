امغيب: إطلاق سراح الإرهابيين يعيد نشاط تنظيم داعش في صبراتة وصرمان

أكد سعيد امغيب، عضو مجلس النواب، إن العناصر الإرهابية التي تم إطلاق سراحهم اليومين الماضيين من السجون بعد سيطرة المليشيات الإرهابية على مدينتي صبراته وصرمان هم بقايا مسلحي تنظيم داعش الإرهابي.

وقال امغيب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” أن هؤلاء- في إشارة إلى الإرهابيين- كانوا يقاتلون الجيش الوطني الليبي في بنغازي ودرنة واجدابيا والهلال النفطي والجنوب وهم الفارين من قبضة الجيش بعد تحرير هذه المناطق.

وشدد على أن إطلاق إطلاق سراحهم من السجون يظهر عودة نشاط تنظيم داعش في المنطقة الغربية وبالتالي عودة التفجيرات والعمليات الإجرامية وسيلاحظ الجميع ذلك.

وكان فائز السراج رئيس ما يسمى بـ«حكومة الوفاق»، قد بارك ما قامت به (قواته المسلحة) المكونة من العصابات والتنظيمات الإرهابية ومليشيا «مجلس شورى بنغازي»، بمساندة الطيران التركي المسير، في شن ضربات استهدفت غرفة عمليات محاربة داعش في صبراتة، التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، صباح أمس الاثنين.

ورصدت «الساعة 24» الاثنين الماضي، نشر المليشيات الإرهابية الموالية لتنظيمي “القاعدة” و”داعش” حالة الفوضى، وبث الرعب في قلوب سكان مدينة صبراتة، بعد دخولهم إليها ضمن الغزو الذي بدأته البحرية التركية وطيرانها المسير.

وأشعلت المليشيات، النيران في مقر مديرية أمن صبراتة، واقتحمت عناصرها منازل المدنيين، وهاجمت المواطنين الموالين للجيش الليبي، وأحرقت منازلهم أيضا.

وقال شهود عيان إن عناصر مليشيا “مجلس شورى بنغازي” طاردت المواطنين بشوارع صرمان، وتجول قادتها بآلياتهم العسكرية في الشوارع، وأطلقوا الرصاص في الهواء.

أكد عبدالمجيد أبونتيشة، رئيس اللجنة التسييرية التابع لحكومة فائز السراج في صرمان، أن المدينة تشهد انفلاتا أمنيا واسعا، وذلك عقب اقتحام المليشيات المسلحة مدعومة بعناصر من الجماعات الإرهابية والمرتزقة للبلدية، والذين قاموا بأعمال ضد الإنسانية من قتل وحرق وتعذيب للمواطنين.

وشن الطيران التركي المسير، صباح الاثنين، ضربات استهدفت غرفة عمليات محاربة داعش في صبراتة، التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، بالتزامن مع قصف من البحرية التركية للمدن الساحلية.

وعلى إثر ذلك، دخلت المليشيات المسلحة التابعة للوفاق والمرتزقة السوريين، مدينة صبراتة، وبينهم إرهابيو “مجلس شورى ثوار بنغازي” الفارين من مدنهم بعد تطهيرها من قبل القوات المسلحة، وأبرزهم القيادي فرج شكو، الذي أعلن اشتراكه في الهجوم على المدينة.