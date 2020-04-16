التكبالي: ميليشيات السراج قامت بتصفية أبناء آمر غرفة عمليات صبراتة اللواء عمر عبد الجليل

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب علي التكبالي على أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج خرج بكلمات مقيته وأنه من دعاة الدولة المدنية وهو الذي غرر به وأن حفتر نقض عهده بشأن كل شيء، مشيراً إلى أن الجميع يعلم بأن السراج لايمك من أمره شيء وكان يوافق ويوقع لحزب المليشيات.

التكبالي قال خلال استضافته عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد إن الجيش سيستعيد مدن غرب طرابلس في أي لحظة يريدها لكن الآن لديه مهمات أخرى غير السراج وأمثاله الذين لا يؤمنون بالدولة المدنية والجيش والشرطة.

وأضاف:” في طرابلس يفتشون هواتفكم الخلوية ولا تستطيعون قول كلمة واحدة هؤلاء هم السراق ذبحوا مراقب التعليم وقتلوا أبناء آمر غرفة عمليات صبراتة اللواء عبدالجليل ، السراج تخطى كل الخطوط الحمراء، داعش موجودة في صبراته و الزاوية وطرابلس و انصار الشريعة و شباب الشورى وهم من يدبرون الأمور مع المتأسلمين والشورى يحركون كل الخيوط وهناك قوة تريد لتركيا أن تدخل وتصبح الحرب إقليمية، وفي حال استمرت تركيا بهذا النهج سنكون مضطرين لاستدعاء دول أخرى وستكون الحرب إقليمية”.

وتساءل عما كان سيحدث لليبيين لو لم يأتي الجيش وإنتشر تنظيم داعش في كل مكان في ليبيا، مطمئناً الليبين أن الجيش قادم قريباً والمفاجآت ستظهر والسراج سيذهب لتركيا ويبقى هناك طوال حياته بحسب قوله.

التكبالي نوّه إلى ضرورة أن يدرك المجتمع الدولي أن السراج لا نفع له أبداً لا لليبيا أو طرابلس، مضيفاً أرى الدم من تحت قدميه الآن بأم عيني فالسراج مسؤول بشكل مباشر و شارك في عمليات الذبح و التنكيل و الإعدامات الميدانية و النهب و السلب الواسعه التي مارستها المليشيات فور دخولها لصبراته و صرمان وبما يحصل في الشعب بطرابلس هؤلاء حتى صندوق الزكاة سرقوه و هو المسؤول أمام الشعب.

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