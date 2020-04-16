أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية مقتل أحد عناصر مديرية أمن طبرق إثر تعرضه للرماية أثناء قيامه بإغلاق إحدى المحلات تنفيذا لقرار حظر التجول.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن أفراد من مديرية أمن طبرق تعرضوا لمقاومة عنيفة اليوم الخميس أثناء إغلاقهم محلا للمواد المنزلية شديد الزحام تنفيذا لقرار حظر التجول.

وأوضحت الوزارة أن عناصر مديرية أمن طبرق تعرضوا للرماية بأسلحة مختلفة فقام رجال الأمن بالرد على مصدر النيران ما أدى لوفاة أحد الأشخاص الذين استعملوا السلاح في مواجهة الشرطة.