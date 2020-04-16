بحث الترتيبات النهائية لعودة العالقين بالخارج

بنغازي-العنوان

بحثت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا اليوم الخميس مع اللجنة الاستشارية الطبية للجنة العليا الترتيبات النهائية لعودة المواطنين الليبيين العالقين بالخارج من بينها كيفية إخضاعهم لحجر طبي إجباري في مكان تحدده اللجنة لمدة 14 يوما مع إجراء التحاليل الطبية اللازمة لهم.

وناقشت اللجنة آراء اللجنة الاستشارية حيال آليات عودة هؤلاء العالقين وكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازم تنفيذها لضمان عدم تسرب الوباء في حال كان أحد العائدين إلى الوطن مصابا بالفايروس.

وأكدت اللجنة أن كافة التدابير الوقائية والاحترازية المتعلقة بالجانب الأمني والخدمي تم اتخاذها في السابق بما ضمن عدم انتشار الوباء والسيطرة عليه في مناطق نفوذ الحكومة الليبية، لافتة إلى أن كافة الاجراءات اللاحقة هي شأن طبي يتخذ بقرارات من اللجنة العليا بناء على آراء اللجنة الطبية الاستشارية بالخصوص.