لجنة مكافحة كورونا ببنغازي تبحث الترتيبات النهائية لعودة العالقين بالخارج

أخبار ليبيا24

اجتمعت اليوم الخميس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا مع اللجنة الاستشارية الطبية لبحث الترتيبات النهائية لعودة المواطنين الليبيين العالقين بالخارج.

وناقشت اللجنتين، كيفية إخضاع العالقين بالخارج عند عودتهم لحجر طبي إجباري في مكان تحدده اللجنة لمدة 14 يوما مع إجراء التحاليل الطبية اللازمة لهم وكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازم تنفيذها لضمان عدم تسرب الوباء في حال كان أحد العائدين إلى الوطن مصابا بالفايروس.

وأكدت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، أن كل التدابير الوقائية والاحترازية المتعلقة بالجانب الأمني والخدمي قد جرى اتخاذها في السابق، بما ضمن عدم انتشار الوباء والسيطرة عليه في مناطق نفوذ الحكومة الليبية.

ولفتت اللجنة، إلى أن كافة الإجراءات اللاحقة هي شأن طبي يتخذ بقرارات من اللجنة العليا بناء على آراء اللجنة الطبية الاستشارية بالخصوص.

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