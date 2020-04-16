“الرفادي” يكشف حقيقة حادث “طبرق” .. ويؤكد: ما نشرته قنوات الفتنة غير صحيح

نشر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، توضيحا لحادث وقع في مدينة طبرق، اليوم الخميس، وذلك على لسان اللواء سالم الرفادي آمر منطقة طبرق العسكرية.

وجاء توضيح حقيقة الحادث كالتالي: “اللواء سالم الرفادي آمر منطقة طبرق العسكرية يؤكد أن الحادث الذي وقع اليوم في مدينة طبرق هو حادث عرضي بين أعضاء من مديرية طبرق قسم النجدة وصاحب محل تجاري بالمدينة بسبب تنفيذ إجراءات حظر التجول المفروض لمقاومة انتشار وباء كورونا ونتج عن الحادث وفاة مواطن وجرح آخرين”.

وتابع: “إن ما تنشره قنوات الفتنة والظلالة الإخوانية حول الحادث غير صحيح ولايمت للواقع بصلة على الإطلاق”