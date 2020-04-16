لجنة مكافحة وباء كورونا تبحث ترتيبات عودة العالقين في الخارج

بحثت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا اليوم الخميس خلال اجتماعها الترتيبات النهائية لعودة المواطنين الليبيين الذين علقوا في عدد من دول العالم.

وناقش اللجنة آراء اللجنة الاستشارية الطبية للجنة العليا حيال آليات عودة هؤلاء العالقين وكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازم تنفيذها لضمان عدم تسرب الوباء في حال كان أحد العائدين مصابا بالفايروس.

وبحثت اللجنة كيفية إخضاع هؤلاء العائدين لحجر طبي إجباري في مكان تحدده اللجنة، لمدة 14 يوما مع إجراء التحاليل الطبية اللازمة للمعنيين.

وأكدت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا أن كافة التدابير الوقائية والاحترازية المتعلقة بالجانب الأمني والخدمي تم اتخاذها في السابق بما ضمن عدم انتشار الوباء والسيطرة عليه في مناطق نفوذ الحكومة الليبية، لافتة إلى أن كافة الإجراءات اللاحقة هي شأن طبي يتخذ بقرارات من اللجنة العليا بناء على آراء اللجنة الطبية الاستشارية بالخصوص.

كما شددت اللجنة على ضرورة تقنين كافة التوريدات في الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية من خلال استيراد كل ما هو لازم لمواجهة هذه الجائحة بإشراف اللجنة العليا بمعرفة اللجنة الاستشارية الطبية كما ناقشت اللجنة كافة الخيارات المتاحة للأماكن التي ستخصص لإقامة الحجر الصحي الإجباري للمواطنين العالقين في الخارج بعد العودة بهم في شكل دفعات بالتنسيق مع الحكومة.

وأكدت اللجنة أن قرارها بتخفيض ساعات الحظر جاء بناء على رأي اللجنة الطبية الاستشارية، داعية المواطنين الالتزام القرارات الصادرة بالخصوص، والالتزام بكافة التدابير الوقائية وعلى رأسها التباعد الاجتماعي.