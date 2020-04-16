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جوناثان وينر: عمليات الإنتقام التي إرتكبتها قوات الوفاق ستلحق المزيد من الضرر بليبيا

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا –  طالب المبعوث الامريكي السابق إلى ليبيا جوناثان وينر حكومة الوفاق بإتخاذ جميع الخطوات الممكنة لمنع الفظائع التي ترتكبها أي قوة أو شخص،مؤكداً على ضرورة فرض قوانين حقوق الإنسان.

وينر وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” اليوم الخميس قال:” دورات الانتقام ستلحق المزيد من الضرر بليبيا حاسمة بالنسبة لحكومة الوفاق الوطني لاتخاذ جميع الخطوات الممكنة لمنع الفظائع التي ترتكبها أي قوة أو شخص تابع وإذا حدثت لفرض قوانين حقوق الإنسان”.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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