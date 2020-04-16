بوشناف: وزارة الداخلية تتحمل مسؤولياتها الناتجة عن حادثة طبرق

شكل وزير الداخلية في الحكومة الليبية إبراهيم بوشناف اليوم الخميس لجنة تحقيق عاجلة لبحث حيثيات حادثة طبرق داعيا الجميع لضبط النفس مؤكدا أن الوزارة تتحمل كافة مسؤولياتها الناتجة عن الحادثة.

وتعرض أفراد من مديرية أمن طبرق أثناء تنفيذهم لمهامهم في تطبيق قرار حظر التجول إلى مقاومة عنيفة، أثناء قيامهم بإقفال محل مواد منزلية شديد الازدحام وتمت الرماية على أفراد الأمن بأسلحة مختلفة، قاموا على إثرها بالرد على مصدر النيران نتج عنه وفاة أحد الأشخاص الذين استعملوا السلاح في مواجهة الشرطة.