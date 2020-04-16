الحويج يعلن عدد المواطنين العالقين في الخارج

أكد وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج أن عدد المواطنين الليبيين العالقين بالخارج في ظل جائحة كورونا بلغ 1813 شخص.

وقدم الحويج خلال اجتماعه اليوم الخميس مع رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني في مقر إقامته بمدينة بنغازي، آخر إحصائية بمنظومة الوزارة، فيما يتعلق بالمواطنين العالقين بالخارج مؤكدا أن عددهم بلغ حتى يوم 15 أبريل 2020 ميلادي 1813 مواطنا ومواطنة مشيرا إلى أن هذا العدد هم من تنطبق عليهم شروط وضوابط العالقين للعودة إلى ليبيا.

وبحث الجانبان ترتيبات عودة المواطنين الليبيين العالقين في عدد من الدول، في ظل جائحة كورونا.

وأعلنت وزارة الخارجية أنها تعتبر العالقين هم من دخلوا في حدود 90 يوما كحد أقصى خارج ليبيا، موضحة أن العالق هو من يتواجد خارج ليبيا منذ تاريخ 01 يناير 2020، و يرغب بالعودة.