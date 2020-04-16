وزير الداخلية يشكل لجنة تحقيق بشأن تعرض أفراد الأمن بطبرق للرماية ومقتل أحد المسلحين

بنغازي-العنوان

شكّل وزير الداخلية في الحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف، اليوم الخميس، لجنة تحقيق عاجلة لبحث حيثيات حادثة تعرض أفراد من مديرية أمن طبرق ومقتل أحد المسلحين.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن أفراد مديرية أمن طبرق تعرضوا للرماية أثناء تنفيذهم لمهامهم في تطبيق قرار حظر التجول إلى مقاومة عنيفة، أثناء قيامهم بإقفال محل مواد منزلية شديد الازدحام، مشيرة إلى أنهم قاموا على إثر ذلك بالرد على مصدر النيران ما أسفر عن وفاة أحد الأشخاص الذين استعملوا السلاح في مواجهة الشرطة.

وقال البيان، إن بوشناف، أكد أن الوزارة تتحمل كافة مسؤولياتها الناتجة عن الحادثة، كما أكد أن أفراد القوات المسلحة والشرطة مكلفين بفرض حظر التجول حفاظا على صحة المواطنين وحياتهم ومنعا لانتشار وباء كورونا، لافتا إلى أنا منتسبي هيئة الشرطة يعملون وفقا للقانون والأوامر الصادرة لهم.