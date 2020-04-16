الثني يبحث عمل هيئة الإسكان ومصلحة التخطيط

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله الثني اليوم الخميس مع مستشار رئيس مجلس الوزراء المكلف بمتابعة سير عمل الهيئة العامة للإسكان والمرافق ومصلحة التخطيط العمراني بشير مصباح خليفة بحضور وزير الصناعة السنوسي صالح.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الاجتماع ناقش سير عمل كل من الهيئة العامة للإسكان والمرافق، ومصلحة التخطيط العمراني، والمعوقات التي تواجه سير عملهما وكيفية وضع الحلول المثلى لها لضمان سير عملهما على أكمل وجه.

وبحث الثني خلال الاجتماع الذي عقد بمقر إقامته بمدينة بنغازي الاحتياجات التي يجب توفيرها لكل من الهيئة العامة للإسكان والمرافق، ومصلحة التخطيط العمراني، وذلك لسير عملهما بالوجه المطلوب خاصة خلال الأزمة الراهنة.

وأوضحت الحكومة أن هذا الاجتماع يأتي ضمن الإجراءات والتدابير المتتابعة التي يتخذها لمكافحة وباء كورنا ومنع انتشاره في ليبيا.