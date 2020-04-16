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على خطى داعش والقاعدة .. الصادق الغرياني: تفجير النفس نكاية في العدو وكسره جائز شرعا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال المفتي المعزول الصادق الغرياني إن التبرع بالدم في المعارك من أهم وأعظم الأمور وهو ركن من استمرار المعركة وباب من أبواب الجهاد لا يمكن الاستهانة به، داعياً الجهات المسؤولة إلى توزيع سيارات للتبرع في 60 مكان بطرابلس.

وادعى “الغرياني” أن ما وصفها بانتصارات حكومة الوفاق وقواتها وتكبيد من وصفهم بـ”العدو” (في إشارة إلى القوات المسلحة الليبية) خسائر كبيرة في المعدات والمرتزقة خاصة بعد انطلاق أهالي منطقة شرق مصراته انطلاقة كاسحة أدت إلى دحر “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) إلى الصحراء حسب ادعائه.

و اعتبر “الغرياني” خلال استضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” الذراع الإعلامي لجماعة الإخوان والتي تبث من تركيا، أن أعداد القتلى من مصراته وزليطن وما حولها كانت فاجعه خاصة أنها تضمنت عدد من خيرة أبناء مصراتة منهم أساتذة الجامعات والمهندسين.

وزعم المفتي المعزول  أن حكومة الوفاق مازالت تحافظ على الود مع من وصفهم بـ” المجرمين القتلة والدول المجرمة” ولا تتخذ أي إجراء فعلي عملي يردعها غير بيانات واستنكارات، مدعيا أن المجلس الرئاسي وغيره سيندمون على هذا الموقف المتخاذل.

واستطرد في حديثه قائلا:” أحيي أبطال الزاوية الغربية الذين أخذوا بزمام الموقف وكانت أياديهم على الزناد طول السنوات الماضية، يعدون العدة كما أحيي كل المدن التي التحقت بهم كجنزور، وأهالي تلك المناطق المختطفة الذين انتفضوا من الداخل والتحموا مع القوات وكانوا خير عون على هذا الانتصار الكبير الكاسح الذي كان سريع، وبأقل التكاليف.

وأشاد المفتي المعزول بالأخص بموقف مدينة زوارة على صمودها وثباتها طول السنين وسط المدن الموبوءة، زاعما أن كل المحاولات التي وجهت لهم لإسقاطهم للاستيلاء على معبر راس اجدير من قبل “حفتر” بائت بالفشل بفضل صبرهم ودفاعهم عن مدينتهم وعن ليبيا”.

كما دعا “الغرياني” أهالي الزاوية الغربية إلى عدم التساهل مع ضعاف النفوس والأخذ بكل من تسول له نفسه الإخلال في الأمن في تلك المدن لأن النصر لا يدوم إلا ببسط الأمن وانتشار العدل وتجنب إعادة أخطاء الماضي على حد زعمه

وواصل الغرياني ادعاءاته قائلا:” كل من يتولى منصب أمني في المناطق يجب أن يتم بمعرفتهم بحيث تسلم لأيدي أمينة، أما لو ردت إليهم بعض العناصر الخبيثة والمتسترة فإنها ستتولى الأمر وتنافق وتهادن، وبعدها نرى منها ما رأينا من السابقين، لأن قادة السابقين في هذه المناطق عينتها حكومتنا لكن لم يكن موفق أعلنوا انضمامهم لحفتر”.

ورأى أنه من الممكن المحافظة على النصر من خلال بسط العدل والأمن والمصالحة بين القبائل دون وجود ضغائن ويكون من يحكم هو القانون، مشيداً بما وصفه بـ” تحرير المساجين” في تلك المناطق واصفاً إياها بالخطوة الممتازة وداعمة من دعائم النصر.

الغرياني طالب الحكومة وذوو الخبرة والقادة والنخب برفع الظلم عن المسجونين في كل سجون ليبيا لأن فيها أشخاص مظلومين اعتقلوا تحت تهم الارهاب ادعاها حفتر، مناشداً الرئاسي ووزير الداخلية والعدل كونهم المسؤولين بإخراج السجناء الذين تم اتهامهم بالإرهاب لأنهم كانوا يقاتلون حفتر في المنطقة الشرقية، أو كان لديه توجه يخالف توجه الآخرين فالسكوت عن وجودهم بالسجن سيؤخر النصر بحسب تعبيره.

وأضاف :” يجب على المقاتلين ملاحقة فلولهم أيا كان و وأيا ما مشوا، لا بد الخلاص منهم لأن بقائهم يعني أنهم سيعدون العدة و ينقضون مرة أخرى أشرس مما كانوا، زاعما أن بعضهم هرب للجبل و استعانوا بقوات حفتر لذلك قصفت بوابة في مدينة جادو و خسرنا عدد من الشهداء، عليهم أن يحرصوا على متابعة الفلول المرتزقة سواء ليبيين أم غير ليبيين كلهم يقاتلون من أجل المال”.

ورد على سؤال أحد المشاهدين حول إن كان يجوز لمن وصفهم بـ”الثوار” أو احد منهم تفجير نفسه خشية الوقوع في الأسر مبيناً:” قتل النفس منهي عنه فقد يقع في الأسر وينجيه الله وقد يخاف أن يقع في الأسر ويأتي من ينقذه، التفجير في العدو بمعنى أن يكون فيه نكاية للعدو أي توجد فيه أثر وهزة وانكسار هذا مشروع وجائز”.

ختاماً دعا من وصفهم بـ”المقاتلين والمجاهدين” إلى عدم الالتفات لأي حديث آخر غير حسم المعركة وإتمامها لأن الوباء الأكبر الذي يهدد ليبيا هو من وصفهم بـ”حفتر و مرتزقته” (في إشارة إلى القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر ووحدات القوات المسلحة الليبية) الذين يجب القضاء عليهم، مشيراً  إلى أن من يريد وقف القتال بسبب كورونا وغيرها هدفه جعل “حفتر” يلتقط انفاسه لأنه مهدد بالسقوط حسب زعمه .

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الصادق الغرياني العدو القاعدة تفجير النفس جائز شرعا خطى داعش كسره نكاية

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • بوق الفتنة عايش في بلاد الدعارة والخمر وهارب من ليبيا ويتحدت عن الإسلام وفاته أن الدين الاسلامي بري، منه وإن شاء الله يضربه فيروس كورونا المنتشر بكثرة في عاصمة الدعارة والخمور والموبقات .

    رد

  • Ìiiiiiiiii انه ضال فلا تتبعوه يا شباب هذه دعوه للاحزمه الناسفه قتل النفس مع سبق الاصرار
    بسم الله الرحمن الرحيم
    قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا ۚ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا (75)

    يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء المشركين بربهم، القائلين: إذا تتلى عليهم آياتنا، أيّ الفريقين منا ومنكم خير مقاما وأحسن نديا ، من كان منا ومنكم في الضلالة جائرا عن طريق الحقّ ، سالكا غير سبيل الهدى، فليمدد له الرحمن مدّا: يقول: فليطوَّل له الله في ضلالته، وليمله فيها إملاء.
    وبنحو الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأويل.
    * ذكر من قال ذلك:
    حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله ( فِي الضَّلالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا ) فليَدعْه الله في طغيانه.
    وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.
    حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنى حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، مثله.
    وقوله ( حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ ) يقول تعالى ذكره: قل لهم: من كان منا ومنكم في الضلالة، فليمدد له الرحمن في ضلالته إلى أن يأتيهم أمر الله، إما عذاب عاجل، أو يلقوا ربهم عند قيام الساعة التي وعد الله خلقه أن يجمعهم لها، فإنهم إذا أتاهم وعد الله بأحدِ هذين الأمرين ( فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا ) ومسكنا منكم ومنهم ( وَأَضْعَفُ جُنْدًا ) أهم أم انتم؟ ويتبينون حينئذ أيّ الفريقين خير مقاما، وأحسن نديا

    رد

  • Ooooooo
    انه ضال فلا تتبعوه يا شباب هذه دعوه للاحزمه الناسفه قتل النفس مع سبق الاصرار
    بسم الله الرحمن الرحيم
    قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا ۚ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا (75)

    يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء المشركين بربهم، القائلين: إذا تتلى عليهم آياتنا، أيّ الفريقين منا ومنكم خير مقاما وأحسن نديا ، من كان منا ومنكم في الضلالة جائرا عن طريق الحقّ ، سالكا غير سبيل الهدى، فليمدد له الرحمن مدّا: يقول: فليطوَّل له الله في ضلالته، وليمله فيها إملاء.
    وبنحو الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأويل.
    * ذكر من قال ذلك:
    حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله ( فِي الضَّلالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا ) فليَدعْه الله في طغيانه.
    وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.
    حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنى حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، مثله.
    وقوله ( حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ ) يقول تعالى ذكره: قل لهم: من كان منا ومنكم في الضلالة، فليمدد له الرحمن في ضلالته إلى أن يأتيهم أمر الله، إما عذاب عاجل، أو يلقوا ربهم عند قيام الساعة التي وعد الله خلقه أن يجمعهم لها، فإنهم إذا أتاهم وعد الله بأحدِ هذين الأمرين ( فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا ) ومسكنا منكم ومنهم ( وَأَضْعَفُ جُنْدًا ) أهم أم انتم؟ ويتبينون حينئذ أيّ الفريقين خير مقاما، وأحسن نديا

    رد

  • سمعوا هذا الفاجر اغنية ام كل ثوم فجرونى يسمعها كل بوم ولا اغنية كفرونى .شر البلية ما يضحك واضح للجميع ان هذا المعتوه يعمل بكل صفات النفاق اذا تحدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان واذا خاصم فجر بينما رسولنا الكريم الصادق الامين الرحمة المهداة كان يستغفر للمنافقين ولكن الله اخبره انه لن يغفر لهم لان الله وحده من يعلم الغيب اما رسول الله فيعمل بقوله تعالى ادفع بالتى هى احسن … وهذا الشيطان اللعين يخالف كل الثوابت الاسلامية فى التعامل حتى مع اشد الناس عداوة وهم اليهود الذين ينفقون عليه قال تعالى :-
    وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۖ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (109)
    وسيدنا ابراهيم ماذا يطلب من الله لمن عصاه هل طلب لهم التفجير ام المغفرة
    قال: رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ۖ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۖ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (36)

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  • كان الصحابه الكرام يتهربون من اصدار الفتوي لخوفهم ان يخطيئون ويحاسبهم الله والذي يسألهم الفتوي يمر عليهم جميعا وكل منهم لا يريد ان يقحم نفسه في فتوي وبعد مشقه يعانيها الباحث عن الفتوي يجد من يفتيه ولكن هذا الدعي الخرياني عنده أسهال في الفتاوي ذات الرائحه النتنه والبعيده عن روح الاسلام السمح فضيعة الشخه المفتري ضال فلا تضلوا وراءه فهذا حكم الشرع في من ينتحر ………
    الانتحار مُحرّمٌ شَرعًا، بل إن الإسلام قد اعتبره من كبائر الذنوب والآثام التي قد يقوم بها المسلم، لما في ذلك من إنهاء حياته التي أعطاها الله له، وأمره بحفظها، فيكون المنتحر متعدّيًا على ما استأمنه الله عليه قبل أن يتعدّى على نفسه ويظلمها، وبيان دليل حرمة الانتحار ورأي الإسلام فيه من خلال النصوص الصحيحة كالآتي:- عن أبي هريرة – رضي الله عنه – عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «من تردّى من جبلٍ فقتل نفسَه، فهو في نارِ جهنمَ يتردّى فيه خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن تحسى سمًا فقتل نفسَه، فسمُّه في يدِه يتحساه في نارِ جهنمَ خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسَه بحديدةٍ، فحديدتُه في يدِه يجأُ بها في بطنِه في نارِ جهنمَ خالدًا مخلدًا فيها أبدًا

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  • شيخ المنافقين الغريانى ينطبق عليه قوله تعالى :-
    الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (67) وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ (68) كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (69)

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