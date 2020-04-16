اللجنة العليا تبحث الترتيبات النهائية لعودة العالقين بالخارج

عقدت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا اليوم الخميس اجتماعا مع اللجنة الاستشارية الطبية، لبحث الترتيبات النهائية لعودة المواطنين الليبيين الذين علقوا في عدد من دول العالم.

الاجتماع ناقش آليات عودة هؤلاء المواطنين وكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازم تنفيذها لضمان عدم تسرب الوباء، وكيفية إخضاع العائدين لحجر طبي إجباري في مكان تحدده اللجنة لمدة أربعة عشر يوما، مع إجراء التحاليل الطبية اللازمة للمعنيين.

كما ناقشت اللجنة كافة الخيارات المتاحة للأماكن التي ستخصص لإقامة الحجر الصحي للمواطنين العالقين في الخارج، بعد العودة بهم على شكل دفعات بالتنسيق مع الحكومة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا