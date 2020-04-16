عاجل .. فخامة رئيس مجلس النواب يُوجه خطابًا للأمين العام للأمم المتحدة وسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن حول العدوان التركي الغاشم

طبرق 16 أبريل 2020 (وال)- وجّه فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى اليوم الخميس، خطابًا إلى معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيرس، وسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي؛ بشأن العدوان التركي الغاشم على المدن الليبية.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق – لوكالة الأنباء الليبية – إن فخامته تناول ما تتعرض له ليبيا الدولة المستقلة العضو في الأمم المتحدة؛ من عدوان تركي غاشم تدك فيه مدن ليبية أمنة من البحر والجو، إضافة للتدخل التركي السافر في الشؤون الداخلية لليبيا، وإرسال الأسلحة والمرتزقة لترجيح الكفة لصالح الجماعة الإرهابية والمليشيات والعصابات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس، في مواجهة الشعب الليبي ومجلس نوابه المنتخب، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي وقواته المسلحة.

وأكد فخامة رئيس مجلس النواب أن هذا التدخل؛ يحدث على مرأى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ويُمثل خرقًا واضحًا، وجلي للقوانين والأعراف والقرارات الدولية، ونسف وتجاهل كامل لمخرجات مؤتمر “برلين”.

وأضاف بليحق أن فخامة رئيس مجلس النواب؛ أكد خلال خطابه للأمين العام للأمم المتحدة وسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، على إن مجلس النواب الليبي يُمارس اختصاصاته طبقًا للإعلان الدستوري، ويحق له المطالبة نيابة عن الشعب الليبي؛ بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح والذخائر، وفرض الالتزام بالهدنة للتفرغ لمكافحة فيروس ”كورونا”، ووقف الاعتداء التركي وسماح للقوات المسلحة الليبية التي تُقاتل الإرهاب نيابة عن العالم، بالحصول على الأسلحة والذخائر للدفاع عن سيادة ليبيا ووحدة أراضيها. (وال- طبرق) إ م/ ر ت

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