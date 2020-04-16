أصدر وزير الاقتصاد بالحكومة الليبية منير عصر قرارا يقضي بتشكيل لجنة تتولى وضع تسعيرة السلع ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات الاختصاص.

وبحسب القرار رقم 24 لسنة 2020 تلتزم مراقبات الاقتصاد بالتعاون التام مع اللجنة وتزويدها بكافة البيانات والمعلومات اللازمة ويتم تسمية أعضاء الشعب من قبل نائب رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة.

وبموجب القرار تلتزم اللجنة بالتعاون مع اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا والالتزام بما يصدر عنها على أن تسري القرارات الصادرة عن اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار على جميع مراقبات الاقتصاد التابعة لوزارة الاقتصاد بالمنطقة الشرقية.