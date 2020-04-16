«الثني» يبحث سبل إزالة عراقيل التخطيط العمراني والإسكان

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الخميس، سير عمل الهيئة العامة للإسكان والمرافق، ومصلحة التخطيط العمراني، وذلك خلال اجتماع عقده مع مستشار رئيس مجلس الوزراء المكلف بمتابعة سير عمل الهيئة والمصلحة الدكتور بشير مصباح خليفة، بحضور وزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح.

وناقش الاجتماع سير عمل كل من الهيئة العامة للإسكان والمرافق، ومصلحة التخطيط العمراني، والمعوقات التي تواجه سير عملهما وكيفية وضع الحلول المثلى لها لضمان سير عملهما على أكمل وجه.

وناقش رئيس الوزراء، الاحتياجات التي يجب توفيرها لكل من الهيئة العامة للإسكان والمرافق، ومصلحة التخطيط العمراني، وذلك لسير عملهما بالوجه المطلوب خاصة خلال الأزمة الراهنة.

ويأتي هذا الاجتماع الذي عقده “الثني” في مقر إقامته بمدينة بنغازي، ضمن الإجراءات والتدابير المتتابعة التي يتخذها لمكافحة وباء كورنا ومنع انتشاره في ليبيا.