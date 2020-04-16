لجنة الخارجية تتقدم بالشكر لأهالي مطروح ومسؤوليها والحكومة المصرية على استضافتهم للمواطنين الليبين

تقدمت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب بالشكر والتقدير للحكومة المصرية وللمسؤولين وأهالي محافظة مرسى مطروح بجمهورية مصر،

مشيدة بالدور الكبير الذي قام به نواب مرسى مطروح في البرلمان المصري، وكذلك عمداء ومشائخ وأعيان المحافظة، لاستضافتهم العديد من المواطنين الليبيين العالقين في مصر بسبب أزمة كورونا.

خارجية النواب وفي بيان لها اليوم قالت إن هذه المواقف النبيلة دليل على كرم أهالي مرسى مطروح وعلى عمق العلاقات الاجتماعية التي تربط بين البلدين والنسيج الاجتماعي الذي يجمعهما من تاريخ قديم.

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