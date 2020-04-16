«الثني» و«الحويج» يبحثان سبل دعم العالقين في الخارج وآليات عودتهم لليبيا

ناقش رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الخميس، ترتيبات عودة المواطنين الليبيين العالقين في عدد من الدول، في ظل جائحة كورونا التي يواجهها العالم، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة الليبية، اليوم الخميس، فإن الاجتماع الذي عقده “الثني” في مقر إقامته بمدينة بنغازي، يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات لبحث هذا الملف الهام، وذلك بالنظر إلى الإجراءات والتدابير المتتابعة التي يتخذها سيادته لمكافحة وباء كورنا ومنع انتشاره في ليبيا بالتنسيق مع اللجنة العليا لمكافحة الوباء.

وقدم وزير الخارجية والتعاون الدولي، إلى رئيس الحكومة آخر إحصائية بمنظومة الوزارة، فيما يتعلق بالمواطنين العالقين بالخارج بسبب جائحة كورونا، مؤكدا أن عدد هؤلاء العالقين بلغ حتى يوم 15 أبريل 2020 ميلادي 1813 مواطنا ومواطنة.

وأشار الوزير، إلى أن هذا العدد هم من تنطبق عليهم شروط وضوابط العالقين للعودة إلى أرض الوطن.

وأعلنت وزارة الخارجية، أنها تعتبر العالقين هم من دخلوا في حدود 90 يوما كحد أقصى خارج ليبيا، موضحة أن العالق هو من يتواجد خارج ليبيا منذ الأول من يناير الماضي، و يرغب بالعودة.

وأشارت الوزارة إلى أن من تنطبق عليه هذه الشروط، ويرغب في العودة للوطن ضمن هذا البرنامج ستعود به السلطات شريطة أن يسجل في منظومة الوزارة إلكترونيا في موعد أقصاه 20 أبريل الجاري.

وشددت الوزارة، على ضرورة تعبئة المعنيين للتعهد بالبقاء فالحجر الصحي لمدة لا تقل عن 14 يوما كحد أدنى و ألا يختلط بأية جهة كانت.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الاهتمام بالإقامة وتقديم كافة الخدمات للمواطنين هام للذين علقوا في عدد من دول العالم إلى أن تنتهي هذه الأزمة.