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سقوط طائرة تركية مسيرة في مدينة ترهونة بعد استعدافها من قبل الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

شعبة الاعلام الحربي:

سقوط طائرة تركية مسيرة في مدينة ترهونة بعد استعدافها من قبل الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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