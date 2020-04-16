الخارجية الليبية تقر أسس إعادة الليبيين العالقين بالخارج

قال وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج إن عدد الليبيين العالقين في الخارج بلغ حتى يوم 15 أبريل 1813 مواطنا ومواطنة، تنطبق عليهم شروط وضوابط العالقين لإعادتهم إلى أرض الوطن.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، مع الحويج، بمدينة بنغازي، الخميس، لبحث ترتيبات عودة المواطنين العالقين بالخارج وآخر المستجدات على الساحة الدولية.

ووفق بيان للحكومة، فإن وزارة الخارجية تعتبر العالقين هم من أمضوا 90 يوما خارج ليبيا، موضحة أن العالق هو من يتواجد خارج ليبيا منذ تاريخ 01 يناير 2020، ويرغب بالعودة.

وأشارت الوزارة إلى أن من تنطبق عليه هذه الشروط، ويرغب في العودة للوطن ضمن هذا البرنامج، ستعمل الحكومة على إعادته شريطة أن يسجل في منظومة الوزارة إلكترونيا في موعد أقصاه 20 أبريل الحالي.

وشددت الوزارة على ضرورة تعبئة المعنيين تعهدا بالبقاء في الحجر الصحي لمدة لا تقل عن 14 يوما كحد أدنى وألا يختلط بأي أحد.

بدوره، أكد الثني على ضرورة أن تهتم بإقامة وتقديم كافة الخدمات للمواطنين الذين علقوا في عدد من دول العالم إلى أن تنتهي هذه الأزمة.

ولفت بيان الحكومة إلى أن الحويج وضع الثني في صورة الاتصالات التي أجراها مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم، لبحث المستجدات على الساحة والعلاقات بين البلدين. كما ناقش الطرفان الاتصال الذي أجراه الحويج مع وزير الشؤون الخارجية التونسي حول المعلومات الواردة بتورط بعض الأطراف التونسية مع الحكومة التركية ضد ليبيا.

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