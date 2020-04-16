“بوشناف” يشكل لجنة تحقيق عاجلة لبحث حيثيات حادثة طبرق

شكل وزير الداخلية في الحكومة الليبية، المستشار إبراهيم بوشناف، اليوم الخميس، لجنة تحقيق عاجلة لبحث حيثيات حادثة طبرق.

وتعرض أفراد من مديرية أمن طبرق أثناء تنفيذهم لمهامهم في تطبيق قرار حظر التجول إلى مقاومة عنيفة، أثناء قيامهم بإقفال محل مواد منزلية شديد الإزدحام.

وتمت الرماية على أفراد الأمن بأسلحة مختلفة، قاموا على إثرها بالرد على مصدر النيران نتج عنه وفاة أحد الأشخاص الذين استعملوا السلاح في مواجهة الشرطة.

وأكد وزير الداخلية أن الوزارة تتحمل كافة مسؤولياتها الناتجة عن الحادثة.

كما أكد الوزير أن كافة أفراد القوات المسلحة من الجيش والشرطة مكلفين بفرض حظر التجول حفاظا على صحة المواطنين وحياتهم ومنعا لانتشار وباء كورونا، لافتا إلى أن منتسبي هيئة الشرطة يعملون وفقا للقانون والأوامر الصادرة لهم.