عقيلة يُخاطب غوتيريش بشأن “العدوان التركي”

وجه رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح خطاباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بشأن “العدوان التركي الغاشم على المدن الليبية”.

وذكر المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أن عقيلة صالح أوضح في خطابه ما تتعرض له ليبيا من “عدوان تركي من البحر والجو يستهدف مدنا ليبية آمنة، إضافة للتدخل التركي السافر في الشؤون الداخلية لليبيا وإرسال الأسلحة والمرتزقة” لترجيح كفة قوات حكومة الوفاق.

وأكد رئيس مجلس النواب أن “هذا التدخل يحدث على مرأى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ويُمثل خرقاً واضحاً وجليا للقوانين والأعراف والقرارات الدولية ونسفا كاملا لمخرجات مؤتمر برلين”.

وشدد عقيلة صالح على أن “مجلس النواب يمارس اختصاصاته طبقاً للإعلان الدستوري ويحق له المطالبة نيابة عن الشعب الليبي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح والذخائر وفرض الالتزام بالهدنة للتفرغ لمكافحة فيروس كورونا، ووقف الاعتداء التركي أو السماح للقوات المسلحة الليبية التي تقاتل الإرهاب نيابة عن العالم بالحصول على الأسلحة والذخائر للدفاع عن سيادة ليبيا ووحدة أراضيها”.

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