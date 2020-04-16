صالح يوجه خطابا للأمم المتحدة بشأن العدوان التركي على ليبيا

وجه رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم، خطابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بشأن العدوان التركي على المدن الليبية.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس عبد الله بليحق إن الخطاب تضمن تفصيلا بالعدوان التركي على مدن ليبية آمنة، إضافة للتدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، وإرسال الأسلحة والمرتزقة لترجيح الكفة لصالح الإرهابيين والمليشيات المسيطرة على طرابلس، وتم التأكيد على أن هذا التدخل يحدث على مرأى الأمم المتحدة ومجلس الأمن ويمثل خرقا واضحا للقرارات الدولية وتجاهلا لمخرجات برلين.

كما أكد صالح أن مجلس النواب يمارس اختصاصاته طبقا للإعلان الدستوري، ويحق له المطالبة نيابة عن الشعب الليبي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن.

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