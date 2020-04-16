منصات الدفاع الجوي تسقط طائرة تركية في ترهونة

نجحت منصات الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الليبية، في إسقاط طائرة مسيرة تركية، كانت تستهدف مقرات للجيش بمدينة ترهونة.

وبحسب إيجاز مقتضب لشعبة الإعلام الحربية للقيادة العامة للقوات المسلحة، فإن منصات الدفاع الجوي استهداف طائرة تركية مُسيّرة، مؤكدة إنها سقطت جرّاء هذا الاستهداف في مدينة ترهونة.

وكانت دفاعات القوات المسلحة الليبية، تمكنت الثلاثاء الماضي، من إسقاط طائرة تركية مسيرة في أحد محاور الأحياء البرية.

وكان مصدر عسكري، قد أكد وقتها، أن سلاح الجو الليبي استهدف مليشيات أسامة جويلي في مدينة جادو وكبدها خسائر فادحة.

وكان الطيران التركي المسير، قد شن الاثنين الماضي، ضربات استهدفت غرفة عمليات محاربة داعش في صبراتة، التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، بالتزامن مع قصف من البحرية التركية للمدن الساحلية.

وعلى إثر ذلك، دخلت المليشيات المسلحة التابعة للوفاق والمرتزقة السوريين، مدينة صبراتة، وبينهم إرهابيو “مجلس شورى ثوار بنغازي” الفارين من مدنهم بعد تطهيرها من قبل القوات المسلحة، وأبرزهم القيادي فرج شكو، الذي أعلن اشتراكه في الهجوم على المدينة.