تقديم مساعدات لمهاجرين غير قانونيين بهون

ضمن الجهود المبذولة لمكافحة وباء كورونا، قام كل من رئيس مركز إيواء الهجرة غير الشرعية بالجفرة العقيد علي غيث، ورئيسة منظمة قارة عافية للتنمية الإنسانية يثرب مفتاح، بالتوجه إلى أحد أماكن وجود هؤلاء المهاجرين بمدينة هون لتوعيتهم بمخاطر فايروس كورونا وطرق الوقاية منه.

وتأتي هذه البادرة الإنسانية من قبل مركز الإيواء ومنظمة قارة عافية للتخفيف من معاناة المهاجرين غير القانونيين في هذه الظروف التي تمر بها البلاد في ظل أزمة كورونا، حيث ستقدم للمهاجرين سلالا غذائية ومواد تنظيف وبعض المساعدات للتخفيف من معاناتهم.

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