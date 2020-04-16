الدولية للهجرة تطلق خطة لدعم ليبيا في مواجهة كورونا

أطلقت المنظمة الدولية للهجرة خطتها للتأهب والاستجابة لدعم السلطات الليبية وشركاء الصحة الوطنيين للتصدي لوباء كورونا وتلبية الاحتياجات الإنسانية الشاملة للمهاجرين وغيرهم من السكان الضعفاء الذين تأثروا بكورونا في ليبيا.

وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أنهاتهدف للمساهمة في الهدف العام لخطة التأهب والاستجابة العالمية التي وضعتها المنظمة لوقف المزيد من انتقال عدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن جميع الأنشطة المخططة تتماشى مع خطة الاستجابة الإنسانية العالمية والإرشاد المؤقت للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن فيروس كورونا مع التركيز على الأشخاص المحرومين من الحرية.

وبينت المنظمة، أن خطط التأهب والاستجابة يجب أن تستجيب لحركة السكان والديناميات عبر الحدود، مشيرة إلى أن النهج الشامل يأخذ في الاعتبار المهاجرين والمسافرين والسكان النازحين والمجتمعات المحلية والتصدي للمعلومات الخاطئة التي يمكن أن تؤدي إلى المشاعر المعادية للمهاجرين وكراهية الأجانب ضرورية في حالة تفشي المرض.

وتابعت المنظمة، أن الجهود تركز في البداية على التأهب والاستجابة، لكن المنظمة الدولية للهجرة تبقي الحاجة إلى التخفيف من الأثر الاجتماعي والاقتصادي للوباء في الاعتبار من خلال دمج عناصر برمجة التماسك الاجتماعي طوال الوقت.

وأشارت المنظمة، إلى أنها تهدف للمساهمة في جهود التأهب والاستجابة لحكومة ليبيا والشركاء الصحيين الوطنيين للحد من المرضى والوفيات والاستعداد لتلبية الاحتياجات الإنسانية الشاملة للمهاجرين المتأثرين بفيروس كورونا.