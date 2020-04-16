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الجيش الوطني يستهدف قوات الوفاق في غدوة بـ”عملية جوية دقيقة”

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

الجيش الوطني: سلاح الجو يقتل عددا من قوات الوفاق بينهم “مرتزقة” خلال استهداف تجمع في مشروع الدوائر بمنطقة غدوة خلال محاولتها التوجة إلى حقل اوباري.

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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