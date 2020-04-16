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وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة يسحب ترشيحه لمهمة الموفد الأممي إلى لييبيا

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

قرر وزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة سحب ترشيحه لشغل مهمة الموفد الأممي إلى ليبيا، وذلك بعد رفض الولايات المتحدة دعم ترشيحه. وذكرت تقارير إعلامية أن مصر والإمارات الداعمتين لحفتر ضغطتا على واشنطن للوقوف ضد تعيين الدبلوماسي الجزائري في المهمة الأممية المذكورة، معتبرة إياه مقربا من حكومة الوفاق التي يديرها فايز السراج.  

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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