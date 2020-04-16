القائد العام يصدر قرارات لإعادة تشكيل بعض المناطق العسكرية

أصدر القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر عددا من القرارات الجديدة بشأن إعادة تشكيل بعض المناطق العسكرية، وتعيين عدد من الآمرين العسكريين لقيادة المنطقة العسكرية الغربية وغرفة عمليات غرب طرابلس والمنطقة العسكرية الوسطى وغرفة عمليات تحرير غرب سرت.

وبحسب الكتاب الذي قامت بتعميمه هيئة التنظيم والإدارة، فقد قررت القيادة العامة ضم منطقة الزاوية العسكرية ومنطقة الجبل الغربي في منطقة واحدة باسم “المنطقة العسكرية الغربية”، وتعيين اللواء إدريس مادي آمرا لها.

كما قررت القيادة العامة تشكيل غرفة عمليات غرب طرابلس وتعيين اللواء ركن عبد الله نور الدين الهمالي آمرا لها، فيما تم تعيين اللواء مفتاح شقلوف آمرا للمنطقة العسكرية الوسطى وآمرا لغرفة عمليات تحرير غرب سرت.

وجاء في الكتاب أيضا، تكليف العقيد عمر فرج شخبر آمرا للكتيبة مئة واثنين مشاة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا