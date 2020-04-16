«صحيفة إيطالية»: «السراج» أعاد مهربين البشر إلى مدن الساحل الغربي بعد سيطرته عليها

قالت صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية إن مهرب البشر الليبي أحمد الدباشي والمعروف باسم “العمو” عاد من جديد، فيما استعاد رئيس حكومة الوفاق فايز السراج السيطرة على أراضي جديدة.

واختفى “العمو”، ملك المتاجرين بالبشر ومهرب النفط والمجرم المطلوب من الأمم المتحدة والمدعي العام في طرابلس، منذ بدء عملية الجيش الليبي على العاصمة طرابلس.

وبحسب مصادر رسمية، كان “العمو” في السجن حيث اعتقل بعد الكشف الذي تداول بين المتعاونين السريين لحكومة طرابلس بقيادة السراج، فيما اختفى بعد قصة غامضة تتعلق بنحو 5 ملايين دولار كان من الممكن دفعها له حتى من المخابرات الإيطالية حتى يتمكن من المساعدة في إيقاف انطلاق القوارب التي كان يدعمها دائمًا.

والأربعاء الماضي، مع هجوم السراج المضاد على صبراتة وصرمان وإطلاق سراح 400 سجين خطير، عاد العمو، وهو الشخص الذي تفاخر بعلاقاته بكبار المسؤولين في وزارة الداخلية الإيطالية، وهو ما نفاه وزير الداخلية السابق ماركو مينيتي، وفقاً لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.