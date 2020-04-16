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الثني يبحث تسهيل عمل الهيئة العامة للإسكان

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني سير عمل الهيئة العامة للإسكان والمرافق، ومصلحة التخطيط العمراني، وذلك خلال اجتماع عقده مع مستشار رئيس مجلس الوزراء المكلف بمتابعة سير عمل الهيئة والمصلحة الدكتور بشير خليفة، بحضور وزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح.

وناقش الاجتماع سير عمل كل من الهيئة العامة للإسكان والمرافق، ومصلحة التخطيط العمراني، والمعوقات التي تواجه سير عملهما وكيفية وضع الحلول المثلى لها لضمان سير عملهما على أكمل وجه.

ووفق بيان للحكومة، فقد بحث الثني الاحتياجات التي يجب توفيرها لكل من الهيئة العامة للإسكان والمرافق، ومصلحة التخطيط العمراني، وذلك لتسيير عملهما بالوجه المطلوب خاصة خلال الأزمة الراهنة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن الإجراءات والتدابير المتتابعة التي يتخذها رئيس الحكومة لمكافحة وباء كورنا ومنع انتشاره في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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