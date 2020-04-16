«هاتف ليبيا» تنفي تعمدها إيقاف الاتصالات عن جنوب طرابلس

نفت شركة هاتف ليبيا، اليوم الخميس، ما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي من تعمدها إيقاف حركة الاتصالات عن مناطق جنوب طرابلس، وأكدت أن هذه «الادعاءات هي لزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد».

وأكدت الشركة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بعدها عن أية تجاذبات سياسية، مشددة على تقديم خدماتها لجميع المناطق دون تمييز، وخاصة خلال هذه الفترة الخاصة بمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

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وقالت الشركة إن تقديم الخدمات في هذه الفترة يعتبر «واجبا وطنيا» في ضوء حشد الجهود والإمكانات لمجابهة فيروس «كورونا»، مشيرة إلى تتبع فرق الفنية التابعة بها الأعطال لمعرفة سبب توقف حركة الاتصالات بالمنطقة.

وأشارت إلى أن الفرق الفنية لاحظت أن السبب يرجع إلى انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المسارات، وكذلك قطع في كوابل الألياف البصرية، إلى جانب الظروف الأمنية الراهنة، والتي تصّعب من إجراء الصيانة اللازمة، مؤكدة سعيها لصيانة الأعطال في أقرب وقت ممكن.

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