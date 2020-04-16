جمعية خيرية في طبرق تُجهّز 1500 سلة رمضانية

قامت جمعية “الميدان” للأعمال الخيرية في مدينة طبرق، بتجهيز “سلة رمضانية”، وذلك للعام السابع على التوالي.

ومن المتوقع أن تقوم الجمعية بتوزيع 1500 سلة رمضانية في مدينة طبرق والمناطق المجاورة لها.

ووزعت الجمعية خلال الأيام الماضية 500 سلة غذائية منها توزيع ألف رغيف خبز مع بدء أزمة جائحة كورونا، على عدد من العائلات المحتاجة في المدينة.

ولا يقتصر عمل الجمعية على الأعمال الخيرية، حيث تساهم بعمليات تعقيم وتطهير ورش للمبيدات وتوزيع القفازات في عدد من أحياء المدينة.

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