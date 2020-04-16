تشكيل لجنة للتحقيق بحادثة مقتل مواطن في طبرق

أعلن وزير الداخلية بالحكومة الليبية إبراهيم بوشناف، عن تشكيل لجنة تحقيق عاجلة لبحث حيثيات حادثة تعرض أفراد من مديرية أمن طبرق خلال تطبيق قرار حظر التجول، إلى مقاومة عنيفة، أثناء قيامهم بإقفال محل مواد منزلية شديد الإزدحام.

وتمت الرماية على أفراد الأمن بأسلحة مختلفة، وقاموا الأخيرين بالرد على مصدر النيران ونتج عن ذلك مقتل أحد الأشخاص الذين استعملوا السلاح في مواجهة الشرطة.

وأكد ابوشناف أن الوزارة تتحمل كافة مسؤولياتها الناتجة عن الحادثة، وأن كافة أفراد القوات المسلحة من الجيش والشرطة مكلفون بفرض حظر التجول حفاظا على صحة المواطنين وحياتهم ومنعا لانتشار وباء كورونا لافتا إلى أن منتسبي هيئة الشرطة يعملون وفقا للقانون والأوامر الصادرة لهم.

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