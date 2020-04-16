«مشايخ ترهونة»: «السراج» يعاقب المدنيين في المدينة بالمخالفة لاتفاق «جنيف»

استنكر مجلس مشايخ وأعيان ترهونة، الحرب اللا أخلاقية التي تشنها مليشيات حكومة “السراج” على المدينة، بقطعها الكهرباء واستهداف إمدادات الغذاء والدواء، والوقود، وقال في بيان: “إن مجلس مشايخ وأعيان ترهونة إذ يعلن عن تنديده واستنكاره الشديدين للحرب اللا أخلاقية التي تمارسها جماعات الإرهاب وميليشيات الفوضى تحت مظلة ما يسمى حكومة الوفاق، والتي كانت آخر حلقاتها اليائسة قطع الطاقة الكهربائية عن مدينة بحجم ترهونة واستهداف امداداتها من الغذاء والدواء، والوقود، بما يتنافى وتعاليم شريعتنا الغراء، والقيم الأخلاقية والإنسانية، بتعريض سلامة وحياة مئات الآلاف من السكان المدنيين للخطر، وبما يعطل منشآت حيوية للتوقف، في ظل الجهود المبذولة لمكافحة جائحة كورونا”.

أضاف بيان “مجلس مشايخ وأعيان ترهونة” اليوم الخميس: “نلفت نظر المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية، تجاه هذه الأعمال الإجرامية التي تشكل انتهاكا صارخا للشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وقواعد القانون الدولي الإنساني والتشريعات الوطنية في ليبيا. إذ يشكل القطع المتعمد للكهرباء عن مدينة ترهونة وامدادات الغذاء والدواء، والوقود انتهاكا مباشرا لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاها الاضافيان لعام 1977”.

تابع “المجلس”: “اولا: تعد هذه الأفعال أعمالا موجهة للسكان المدنيين، مخالفة لمبدا التمييز ومنع إيذاء السكان المدنيين والأضرار بالاعيان المدنية. ثانيا: تقع هذه الأفعال المتعمدة تحت خانة العقاب الجماعي المحظورة (المادة 75 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977). ثالثا: يشكل إيقاف إمداد الكهرباء انتهاكا لحظر تعطل المنشئات الحيوية التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، مهما كان الباعث ( المادة 54 (2) من البروتوكول الأول الإضافي لعام 1977)”.

وأضاف “المجلس”: “رابعا: يمثل قطع إمدادات الغذاء والوقود استهدافا لحياة السكان المدنيين، ويشكل خطرا على سلامتهم وحياتهم بما يخالف تدابير منع الأذى عن السكان المدنيين (المادة 57،58). خامسا: تعد هذه الأفعال تحت طائلة قانون العقوبات الليبي الذي يمنع الاعتداء على السلامة العامة وتعطيل منشآت إنتاج وتوزيع الكهرباء(مادة 301). وإن كل ما سبق يدعونا إلى التشديد على إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، لتحديد مرتكبي هذه الأفعال الاجرامية، وتقديمهم للعدالة لشروعهم في ارتكاب أفعال تقع ضمن جرائم الحرب، ونؤكد أن سلامة المدنيين والمنشآت المدنية وأرواح الآمنين خط أحمر، ولن تمر هذه الأفعال دون حساب”.