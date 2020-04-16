«الثني» يبحث آخر مستجدات الملفات المشتركة مع تونس والجزائر

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الخميس، على آخر المستجدات بالملفات الليبية المشتركة مع الجزائر وتونس، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة الليبية، اليوم الخميس، فإن الاجتماع عقده “الثني” مع الحويج في مقر إقامته بمدينة بنغازي، حيث وضع وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس الوزراء في صورة الاتصالات التي أجراها مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم، لبحث المستجدات على الساحة والعلاقات بين البلدين.

كما ناقش الوزير مع الثني، حيثيات الاتصال الذي أجراه مع وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية التونسية حول المعلومات الواردة بتورط بعض الأطراف التونسية مع حكومة أردوغان التركية ضد بلادنا وشعبنا.

كما تم تطرق الاجتماع إلى آخر الاتصالات التي قامت بها الوزارة مع المنظمات الدولية لتقديم المساعدة وتقاسم الخبرات بخصوص جائحة كورونا.