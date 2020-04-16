الغرياني يواصل إصدار الفتاوى المحرضة على القتل وسفك الدماء

بنغازي-العنوان

يواصل المفتي المعزول الشيخ الصادق الغرياني في إصدار الفتاوى المحرضة على العنف وسفك الدماء وزهق الأنفس لإذكاء القتال في ليبيا.

وفي آخر ما فتاواه المحرضة، قال الغرياني، عبر برنامج “الإسلام والحياة” الأسبوعي والذي يذاع على قناة “التناصح” الذراع الإعلامي لجماعة الإخوان التي تبث من تركيا، “إن من الجائز شرعًا الإقدام على القيام بعمليات انتحارية من أجل نكاية العدو وهزه وانكساره”.

وأتى ذلك، إجابة على سؤال لأحد المشاهدين حول إن كان يجوز لمن وصفهم بـ”الثوار” تفجير نفسه خشية الوقوع في الأسر.

وقال الغرياني، “قتل النفس منهي عنه؛ فقد يقع في الأسر وينجيه الله وقد يخاف أن يقع في الأسر ويأتي من ينقذه”. واستطرد “أما التفجير في العدو بمعنى أن يكون فيه نكاية للعدو أي توجد فيه أثر وهزة وانكسار هذا مشروع وجائز”.

وليست هذه المرة الأولى التي يحرض فيها الغرياني على حمل السلاح وسفك الدماء، إذ سبق له أن أصدر فتاوى لدفع الشباب على القتال وسفك الدماء.