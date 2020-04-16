هذا ما ناقشه وزير الدولة البريطاني لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط مع سيالة

أجرى وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي، اتصالا هاتفيا، الخميس، بوزير الخارجية المفوض بحكومة محمد سيالة.

ووفقاً لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق، من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل فيس بوك، أطلع سيالة الوزير البريطاني على آخر تطورات أوضاع القتال ومناقشة وقف إطلاق نار مستدام.

كما أطلعه سيالة، على مستجدات الأوضاع الاقتصادية، وخطة الوفاق بشأن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيرس كورونا وتكثيف الجهود مع المنظمات الدولية لتوفير الاحتياجات اللازمة لهذا الغرض.