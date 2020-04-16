«مجلس رجال الأعمال» يحذر من شح البضائع في السوق المحلى بسبب قرارات «الكبير»

حذر رئيس مجلس إدارة مجلس أصحاب الأعمال الليبيين المهندس عبدالله الفلاح من الارتفاعات التصاعدية في الأسعار بالسوق المحلى وتخوفه من شح البضائع خاصة المواد الغذائية بسبب عدم القدرة علي الاستيراد وانسياب البضائع بالشكل المعتاد نتيجة الاشتراطات الجزافية الواردة بمنشور رقم (2) الصادر عن إدارة الرقابة علي المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي في الثامن من أبريل الجاري.

المنشور الذي وجّه للمديرين العامين للمصارف بشأن ضوابط تنظيم إجراءات فتح الاعتمادات المستندية طالب “المركزي” من خلالها المصارف التجارية بإتمام إجراءات منح الموافقة على فتح الاعتمادات المستندية للسلع الغذائية والطبية والصحية، إلى جانب مواد الخام للصناعات الغذائية والدوائية.

واعتبر “الفلاح” ان ما ورد بالمنشور المذكور قد أرجع أصحاب الأعمال مرحلة التجارة الموجهة والتي تعبر بشكل صريح على تغول المصرف المركزي بقراراته ومنشورات الاذعان المقيدة وغير المراعية للظروف التي يمر بها العالم عامة وليبيا خاصة والتي سيكون لها عواقب علي السوق الليبي وبالتالي علي المواطن من شح في البضائع وارتفاع في الأسعار.

وفي ذات السياق أكدت جمعية المصارف الليبية في خطايها الموجه الي لمدير ادارة الرقابة علي النقد تحت رقم أ.ع 03 المؤرخ في 15 ابريل الجاري ذات المخاوف من شح البضائع وارتفاع أسعارها ان لم يتم العمل علي إيجاد آلية سلسلة ومرنة في تنفيذ الاعتمادات المستندية وبما يوفر السلع الضرورية للمواطن بكل يسر في الوقت الحالي والذي يعتبر صعباً ليس علي ليبيا في حد ذاتها وانما علي كل العالم .