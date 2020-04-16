عقيلة صالح محذرا مجلس الأمن والأمم المتحدة: تركيا تحاول ترجيح الكفة لصالح الجماعة الإرهابية في ليبيا

حذر المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، الأمم المتحدة ومجلس الأمن من مواصلة تركيا التدخل في الشأن الداخلي لليبيا، معترضا على تطور تدخلها الذي وصل إلى العدوان المباشر بحرًا وجوًا على مدن ليبية بغرب البلاد.

ووجه عقيلة صالح، خطابا، اليوم الخميس، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بشأن العدوان التركي على المدن الليبية.

وقال عبدالله بليحق المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، إن المستشار عقيلة صالح تناول ما تتعرض له ليبيا الدولة المستقلة العضو في الأمم المتحدة من عدوان تركي غاشم تدك فيه مدن ليبية آمنة من البحر والجو إضافةً للتدخل التركي السافر في الشؤون الداخلية لليبيا وإرسال الأسلحة والمرتزقة لترجيح الكفة لصالح الجماعة الإرهابية والمليشيات والعصابات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس في مواجهة الشعب الليبي ومجلس نوابه المنتخب الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي وقواته المسلحة.

وأضاف، أن رئيس مجلس النواب، أكد أن هذا التدخل يحدث على مرأى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ويُمثل خرقا واضحا وجليا للقوانين والأعراف والقرارات الدولية ونسف وتجاهل كامل لمخرجات مؤتمر برلين.

وشدد بليحق، على أن رئيس مجلس النواب أكد أن البرلمان الليبي يُمارس اختصاصاته طبقا للإعلان الدستوري ويحق له المطالبة نيابة عن الشعب الليبي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح والذخائر وفرض الالتزام بالهدنة للتفرغ لمكافحة فيروس كورونا.

وشدد “صالح” على ضرورة وقف الاعتداء التركي أو السماح للقوات المسلحة الليبية التي تقاتل الإرهاب نيابة عن العالم بالحصول على الأسلحة والذخائر للدفاع عن سيادة ليبيا ووحدة أراضيها.