«الخارجية السودانية»: ليس لنا أي قوات مشاركة في القتال داخل ليبيا

نفت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الخميس، مشاركة أية قوات سودانية في القتال الدائر في ليبيا حول طرابلس أو غيرها، مذكرة بما نقلته لحكومة الوفاق رسميًا من أعلى المستويات بهذا الخصوص، داعية لوقف التصعيد العسكري وحشد الجهود لمجابهة جائحة «كورونا» المستجد.

وذكرت الخارجية السودانية بما ورد في تقرير فريق الخبراء المكلف من الأمم المتحدة بمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا الذي نشر في يناير الماضي، والذي أكد عدم توصل الفريق إلى أدلة تؤكد مشاركة قوات سودانية في القتال في ليبيا، وذلك حسب بيان نشرته وزارة الخارجية بحكومة الوفاق على صفحتها بموقع «فيسبوك».

وجددت الدبلوماسية السودانية تأكيدها على موقف السودان الثابت بـ«ألا حل للصراع في ليبيا إلا عن طريق الحوار والتوافق» بين الفرقاء على معالجة خلافاتهم السياسية بالوسائل السلمية، كما أكدت تمسك الخرطوم بمقررات الشرعية الدولية حول ليبيا ورفضه التدخلات الأجنبية في شؤونها الخاصة.

وناشدت الخارجية السودانية «الأشقاء في ليبيا وقف التصعيد العسكري والاقتتال لإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الليبي»، وحشد الجهود والموارد لمكافحة جائحة «كورونا» المستجد، التي تمثل أكبر خطر ماثل تواجهه الإنسانية في الوقت الراهن.