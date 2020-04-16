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قطر وتركيا وقناة الجزيرة والإخوان منشغلين بالسر الخطير داخل قاعدة الوطية

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

على مدى اليومين الماضيين شكلت قاعدة عقبة بن نافع العسكرية – الوطية – في غرب ليبيا، اولوية لدى عواصم دولتي قطر وتركيا، وتحركت الوسائل الإعلامية بشكل مباشر او عبر النشطاء او المحللين الموالين لهم، او منصاتهم الإخبارية منشغلين بنشر روايات وقصص عن اسرار يسرقونها منً وحي خيالهم عن ماذا داخل القاعدة العسكرية المترامية الأطراف.

‏وأظهر مذيع قناة الجزيرة القطرية ” أحمد منصور ” إهتماماً بقاعدة الوطية العسكرية وأدعى من خلالها أن هناك تسريبات عن وجود عشرات الضباط والمستشارين العسكريين ” المصريين والإماراتيين والفرنسيين ” الداعمين ” لحفتر ” القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وقال : هولاء محاصرين فى قاعدة الوطية الجوية جنوب غرب طرابلس وأن حكومات هؤلاء تضغط على تونس لتهريبهم براً عبر الحدود لصعوبة انتشالهم جوًا هل ستسبق قوات الوفاق وتحّولهم لأسرى وقتلى أم سيهربون ؟ على وصفه.

زعم عضو جماعة الاخوان المسلمين حذيفة عبدالله عزام، ونجل عبدالله عزام الإرهابي الذي قتل في عام 1989، في تغريدة له على حسابه بموقع “تويتر” رصدتها الساعة 24 قائلا: “إن قاعدة الوطية العسكرية في غرب ليبيا مذ أُطبِقَ عليها الحصار لم يدخل إليها أحد ولم يخرج منها أحد”.

وادعى عزام الذي تم ترحيله من باكستان إلى الأردن، في إشارة واضحة لدعمه مقاتلي المليشيات المسلحة في مدينتي صبراتة وصرمان في مقدمتهم ” العمو ” وأبرزهم مقاتلي شورى درنة وبنغازي الذين دخلوا المدينتين تحت مظلة حكومة فايز السراج ، أن “قاعدة الوطية مرصودة بأحدث تقنيات المراقبة والتصوير وجميع منافذها في مرمى نيران قوات الوفاق وكل حركةٍ أو سكنةٍ فيها قيد السيطرة”، على حد قوله .

قناة الجزيرة

وفي تقرير أوردته قناة الجزيرة القطرية وصفت فيه قاعدة الوطية بـ ” الاستراتيجية ” وأنها هدف لقوات الوفاق – المليشيات المؤدلجة والمسلحة والمهربين – ، وضمنته بأن سلاح الجو بحكومة الوفاق – الطيران المسيّر التركي –  شن غارات مكثفة على مواقع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر ( المشير خليفة حفتر ) القائد العام للقوات المسلحة في “قاعدة الوطية الجوية”.

واعتبرت أن القاعدة من أكبر القواعد الجوية في ليبيا، حيث تضم مخازن أسلحة ومحطة وقود ومهبطا للطيران ومدينة سكنية وطائرات حربية، بينها ( طائرات إماراتية مسيرة ) على حد زعمها، تستخدمها ( قوات حفتر ) في شن هجمات على طرابلس على حد قولها .

وعبرت قناة الجزيرة التي تمثل الذراع الإعلامي لتنظيم الاخوان المسلمين والجماعات المتطرفة، بأن القاعدة تتسم بموقع إستراتيجي، حيث إن الطيران الحربي والمسير الذي يطير منها يغطي كامل المناطق الغربية لليبيا، وتستطيع استيعاب نحو سبعة آلاف عسكري، وتوجد بالقاعدة غرفة عمليات رئيسية تابعة لحفتر، يقودها آمر عمليات المنطقة الغربية عبد الله نور الدين الهمالي.

فيما أكد عضو مجلس النواب التونسي ماهر زيد أن قاعدة الوطية المحاذية لتونس أصبحت عمليا خارج الخدمة بعد هجمات جوية بطائرات حكومة الوفاق المسيرة في انتظار اقتحامها برا من قبل القوات الحكومية، وزعم زيد في منشور له على صفحته في فيسبوك بعض الدول بالتواصل مع عدد من الأطراف، من بينها رئاسة الجمهورية في تونس، لضمان تهريب آمن للضباط المحاصرين في قاعدة الوطية.

وكالة الأناضول

وعلى خطى الجزيرة حاولت وكالة الأناضول التركية الممولة من حزب العدالة والبناء في اسطنبول، خلق الكثير من سيناريوهات حول قاعدة الوطية وساقت بعض التعبيرات التي لا تتفق مع قواعد الصحافة والمصداقية حيث قالت : رجح وجود ضباط أجانب من دول تعترف بحكومة الوفاق “ظاهريا” في قاعدة الوطية الجوية، التي تمثل للأجانب ملاذا آمنا عكس أي مكان آخر في غرب ليبيا، من دون تعريض حياتهم للخطر.

لكن قاعدة الوطية العسكرية ( عقبة بن نافع ) لازالت تحت سيطرة القوات المسلحة العربية الليبية وفشلت كل المحاولات لإقتحامها والسيطرة عليها وهذا ما يبرر الهجوم الكبير والواسع وخلق روايات عن القاعدة التي استعصت على المليشيات التي تدعمها قطر وتركيا بالأسلحة المتطورة والمعدات الحربية والمرتزقة السوريين.

الوسوم

الإخوان السر الخطير تركيا قاعدة الوطية قطر قناة الجزيرة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • الاخوان متخلفين عقليا وكل قنواتهم خزعبلات راينا نتائجها الكارثية على الاخوان فى مصر والسودان فهل يستطيع اى كلب منهم ان ينتقد مساوئ النظام القطرى وتجريد قبيلة الغفران من الجنسية ونظام انقلابى يعتمد فى حمايته على مرتزقة اتراك خوفا من انقلاب اى جيش وطنى عليه وحرمان الشعب القطرى من حقوقه السياسية فالبرلمان يعينه ابن موزه ورايه غير ملزم اتفووووه عليكم اغببة لا توجد قوة على وجه الارض تستطيع دخول قاعدة الوطية يااخوان لوط فليبيا لها جيش يحميها اقوى من جيش تونس طبقا للتصنيف العالمى ومدعوم من اكبر جيوش المنطقة الاول عربيا وافريقيا واسلاميا ولن يسمحوا لاى جرذ من الاقتراب من القاعدة المراقبة بالاقمار الصناعية وفى اى وقت تنطلق اسراب الطائرات من كل مكان لتسحق الجرذان فى جحورهم انسى ياخروف يالوطى

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    • هم يمارسون الكذب والدجل كنوع من الحرب النفسيه للتأثير علي الراي العام المحلي ولكن الشعب الليبي صار فاهم كل الالعيب واتضحت حقيقة الجزيره منذ 2011

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  • ياكلاب موزه من الخوان انظروا الى ربكم الاعمى بديع سبع سنوات بيتناك فى السجن من عبيده هل استطاع احد ان ينقذه طز فى موزه وطز فى اردوغان كلهم نسوان

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  • اللي عجبين في تحليلاتهم أنهم ذكروني بتحليلاتهم عام 2018 لما كانوا يقولوا حفتر مات في باريس ، ثم يبدأوا في تحليل مرحلة ما بعد حفتر . ثم تبين أن حفتر حي يرزق . فكرهتهم واعتبرت تحلايلاتهم كلام فارغ ، واخبارهم كذب في كذب

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  • ثبت وجود العميل الإسرائيلي محمد دحلان داخل الوطية هو محاصر مع ضباط الإسرائيليين الإماراتيين المصريين حتى المصريين هناك السر موجود في الوطية اتصل محمد بن زايد قيس سعيد فتح الممر الأمن خروج إلى الحدود التونسية تسيطر القوات الوفاق لا تستطيع خروج من الوطية يتم قصفها طائرات المسيرة التركية محمد دحلان جاء المصيدة فئران برجليه اكيد دعم الأتراك الهجومية في وقت كانوا يعرفون هناك الصيد الثمين في الوطية يستدعي هذا الهجوم القنوات الإمارات والسعودية بدأت الاستخفاف بالحوار الوطية كما فعل المحجوب تابعحفتر قال الوطية لا لأهمية خطة فقط فك الحصار أبعاد القوات الوفاق أخرج دحلان منها اتصال بن زايد بي قيس سعيد حول كورونا كلام لا يصدقه حتى أطفال أو متعاطين الهلوسة عدد الإصابات كورونا في الإمارات أضعاف تونس

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