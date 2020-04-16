قطر وتركيا وقناة الجزيرة والإخوان منشغلين بالسر الخطير داخل قاعدة الوطية

على مدى اليومين الماضيين شكلت قاعدة عقبة بن نافع العسكرية – الوطية – في غرب ليبيا، اولوية لدى عواصم دولتي قطر وتركيا، وتحركت الوسائل الإعلامية بشكل مباشر او عبر النشطاء او المحللين الموالين لهم، او منصاتهم الإخبارية منشغلين بنشر روايات وقصص عن اسرار يسرقونها منً وحي خيالهم عن ماذا داخل القاعدة العسكرية المترامية الأطراف.

‏وأظهر مذيع قناة الجزيرة القطرية ” أحمد منصور ” إهتماماً بقاعدة الوطية العسكرية وأدعى من خلالها أن هناك تسريبات عن وجود عشرات الضباط والمستشارين العسكريين ” المصريين والإماراتيين والفرنسيين ” الداعمين ” لحفتر ” القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وقال : هولاء محاصرين فى قاعدة الوطية الجوية جنوب غرب طرابلس وأن حكومات هؤلاء تضغط على تونس لتهريبهم براً عبر الحدود لصعوبة انتشالهم جوًا هل ستسبق قوات الوفاق وتحّولهم لأسرى وقتلى أم سيهربون ؟ على وصفه.

زعم عضو جماعة الاخوان المسلمين حذيفة عبدالله عزام، ونجل عبدالله عزام الإرهابي الذي قتل في عام 1989، في تغريدة له على حسابه بموقع “تويتر” رصدتها الساعة 24 قائلا: “إن قاعدة الوطية العسكرية في غرب ليبيا مذ أُطبِقَ عليها الحصار لم يدخل إليها أحد ولم يخرج منها أحد”.

وادعى عزام الذي تم ترحيله من باكستان إلى الأردن، في إشارة واضحة لدعمه مقاتلي المليشيات المسلحة في مدينتي صبراتة وصرمان في مقدمتهم ” العمو ” وأبرزهم مقاتلي شورى درنة وبنغازي الذين دخلوا المدينتين تحت مظلة حكومة فايز السراج ، أن “قاعدة الوطية مرصودة بأحدث تقنيات المراقبة والتصوير وجميع منافذها في مرمى نيران قوات الوفاق وكل حركةٍ أو سكنةٍ فيها قيد السيطرة”، على حد قوله .

قناة الجزيرة

وفي تقرير أوردته قناة الجزيرة القطرية وصفت فيه قاعدة الوطية بـ ” الاستراتيجية ” وأنها هدف لقوات الوفاق – المليشيات المؤدلجة والمسلحة والمهربين – ، وضمنته بأن سلاح الجو بحكومة الوفاق – الطيران المسيّر التركي – شن غارات مكثفة على مواقع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر ( المشير خليفة حفتر ) القائد العام للقوات المسلحة في “قاعدة الوطية الجوية”.

واعتبرت أن القاعدة من أكبر القواعد الجوية في ليبيا، حيث تضم مخازن أسلحة ومحطة وقود ومهبطا للطيران ومدينة سكنية وطائرات حربية، بينها ( طائرات إماراتية مسيرة ) على حد زعمها، تستخدمها ( قوات حفتر ) في شن هجمات على طرابلس على حد قولها .

وعبرت قناة الجزيرة التي تمثل الذراع الإعلامي لتنظيم الاخوان المسلمين والجماعات المتطرفة، بأن القاعدة تتسم بموقع إستراتيجي، حيث إن الطيران الحربي والمسير الذي يطير منها يغطي كامل المناطق الغربية لليبيا، وتستطيع استيعاب نحو سبعة آلاف عسكري، وتوجد بالقاعدة غرفة عمليات رئيسية تابعة لحفتر، يقودها آمر عمليات المنطقة الغربية عبد الله نور الدين الهمالي.

فيما أكد عضو مجلس النواب التونسي ماهر زيد أن قاعدة الوطية المحاذية لتونس أصبحت عمليا خارج الخدمة بعد هجمات جوية بطائرات حكومة الوفاق المسيرة في انتظار اقتحامها برا من قبل القوات الحكومية، وزعم زيد في منشور له على صفحته في فيسبوك بعض الدول بالتواصل مع عدد من الأطراف، من بينها رئاسة الجمهورية في تونس، لضمان تهريب آمن للضباط المحاصرين في قاعدة الوطية.

وكالة الأناضول

وعلى خطى الجزيرة حاولت وكالة الأناضول التركية الممولة من حزب العدالة والبناء في اسطنبول، خلق الكثير من سيناريوهات حول قاعدة الوطية وساقت بعض التعبيرات التي لا تتفق مع قواعد الصحافة والمصداقية حيث قالت : رجح وجود ضباط أجانب من دول تعترف بحكومة الوفاق “ظاهريا” في قاعدة الوطية الجوية، التي تمثل للأجانب ملاذا آمنا عكس أي مكان آخر في غرب ليبيا، من دون تعريض حياتهم للخطر.

لكن قاعدة الوطية العسكرية ( عقبة بن نافع ) لازالت تحت سيطرة القوات المسلحة العربية الليبية وفشلت كل المحاولات لإقتحامها والسيطرة عليها وهذا ما يبرر الهجوم الكبير والواسع وخلق روايات عن القاعدة التي استعصت على المليشيات التي تدعمها قطر وتركيا بالأسلحة المتطورة والمعدات الحربية والمرتزقة السوريين.