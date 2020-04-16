«الحاسي»: دعم بنغازي بجهاز جديد يكشف الحالات المصابة بكورونا في 45 دقيقة

زودت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، مدينة بنغازي بجهاز جديد يتمكن من كشف عينات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونها خلال مدة لا تتجاوز 45 دقيقة.

وأعلن الناطق باسم اللجنة الطبية لمكافحة وباء كورونا في ليبيا الدكتور أحمد الحاسي، عن تشغيل جهاز جديد في بنغازي يكشف عن العينة في 45 دقيقة، علما بأن الجهاز القديم يستغرق 5 ساعات.

وحذر الحاسي من التهاون في إجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي، لافتا إلى أن العلماء ما يزالون في حيرة من ظروف انتقال المرض وتأثيره على الجسم، وأن ما يتم اتخاذه من إجراءات تمثل اجتهادات للوقاية من انتشار الفيروس.

وقال المتحدث باسم اللجنة التابعة للحكومة الليبية:” لا توجد أي دراسة علمية على أن الفيروس يتنشر باليل ويقل بالنهار، لذا يجب الحرص على التباعد الاجتماعي ليلا ونهارا”، مشددا على عدم ثبوت أي عقار فعال لعلاج الفيروس حتى الآن، وأن ما يجري منحه للمرضى ما هي إلا تجارب، وأن المنظمات والمراكز الصحية تنصح بعلاج “التباعد الاجتماعي” لمنع انتقال العدوى.