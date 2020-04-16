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النقد الدولي يرفع سقف توقعات التضخم في ليبيا

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر صندوق النقد الدولي  “تقرير آفاق الاقتصاد الاقليمي”  للعام 2020 الذي تضمن جزءاً منه توقعاته حول معدلات التضخم في ليبيا التي قال بإنها قد  تبلغ مع نهاية هذا العام بنسبة مئوية قدرها 22% ، بينما توقع الصندوق أن يتراجع مقدار المعدل العام للتضخم إلى 15% خلال العام 2021 م.

وقال الصندوق إنه يتوقع تراجع حاد في نسبة النمو الاقتصادي العالمي ليسجل آخر العام الجاري بنسبة-3% على أن تتحسن مستويات النمو خلال العام المقبل وتسجل نسبة النمو نحو6%.

و أرجع الصندوق حالة الانكماش التي  يعيشها الاقتصاد بسبب اجتياح فيروس كورونا لدول العالم مؤكداً في الوقت ذاته أن تأثير كورونا أسوأ بكثير من الأزمة المالية في عامي 2008-2009 م.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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