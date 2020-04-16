النقد الدولي يرفع سقف توقعات التضخم في ليبيا

أصدر صندوق النقد الدولي “تقرير آفاق الاقتصاد الاقليمي” للعام 2020 الذي تضمن جزءاً منه توقعاته حول معدلات التضخم في ليبيا التي قال بإنها قد تبلغ مع نهاية هذا العام بنسبة مئوية قدرها 22% ، بينما توقع الصندوق أن يتراجع مقدار المعدل العام للتضخم إلى 15% خلال العام 2021 م.

وقال الصندوق إنه يتوقع تراجع حاد في نسبة النمو الاقتصادي العالمي ليسجل آخر العام الجاري بنسبة-3% على أن تتحسن مستويات النمو خلال العام المقبل وتسجل نسبة النمو نحو6%.

و أرجع الصندوق حالة الانكماش التي يعيشها الاقتصاد بسبب اجتياح فيروس كورونا لدول العالم مؤكداً في الوقت ذاته أن تأثير كورونا أسوأ بكثير من الأزمة المالية في عامي 2008-2009 م.

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