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وزير الدولة البريطاني لـ«سيالة»: بلادنا تدعم وقف إطلاق النار في ليبيا

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

قالت وزارة الخارجية بـ”حكومة الوفاق”، إن وزيرها محمد طاهر سيالة، تلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الدولة البريطاني لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط جيمس كلافرلي، في إطار التشاور بين الطرفين.

أضاف “البيان”: “أطلع سيالة الوزير البريطاني على آخر تطورات أوضاع القتال على الأرض ومناقشة وقف إطلاق نار مستدام. وأكد الوزير البريطاني وقوف حكومة بلاده إلى جانب حكومة الوفاق باعتبارها الحكومه الشرعية ودعمها لمساعي وقف إطلاق النار” على حد ما جاء في البيان.

تابع “البيان”: “كما اطلع على الأوضاع الاقتصادية الحالية لمعاناة المواطن الليبي و خطة حكومة الوفاق بشأن الإجراءات الوقائية لمحاربة فيرس كورونا وتكثيف الجهود مع المنظمات الدولية لتوفير الاحتياجات لمحاربة هذا الفيروس وأكد كلافرلي أن بلاده قامت بحث منظمة الصحه العالمية بمراعاة الظروف الخاصة لليبيا وأهمية الدعم الإنساني في هذه المرحلة الحرجة”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • اى شرعية ياميبون كيف جاء جنسون رئيسا شرعيا لوزراء بريطانيا اليس لموافقة اعضاء البرلمان ثم ادى القسم الدستورى لماذا لا تحترموا ارادة الشعب الليبى الذى رفض هذه الحكومة المغتصبة للسلطة اربع سنوات دون قسم دستورى ودون وفاق بعد انسحاب نصفهم ومابنى على باطل فهو باطل الم تستوعبوا درس الكورونا

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