مشايخ وأعيان ترهونة: قطع الكهرباء يهدد حياة المدنيين ويُعطل المنشآت الحيوية

ندّد مجلس مشايخ وأعيان قبائل ترهونة، الخميس، في بيان له، بما وصفها بـ “الحرب اللا أخلاقية التي تمارسها جماعات الإرهاب وميليشيات الفوضى تحت مظلة حكومة الوفاق، والتي كانت آخر حلقاتها اليائسة قطع الطاقة الكهربائية عن مدينة بحجم ترهونة واستهداف امداداتها من الغذاء والدواء ، والوقود”، الأمر الذي من شأنه تعريض سلامة وحياة مئات الآلاف من السكان المدنيين للخطر، وتعطيل منشآت حيوية.

وقال المجلس، خلال البيان: “إننا نلفت نظر المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية، تجاه هذه الأعمال الإجرامية التي تشكل انتهاكا صارخا للشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وقواعد القانون الدولي الإنساني والتشريعات الوطنية في ليبيا، إذ يشكل القطع المتعمد للكهرباء عن مدينة ترهونة وإمدادات الغذاء والدواء ،والوقود انتهاكا مباشرا لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاها الاضافيان لعام 1977، وذلك على النحو التالي:

اولا: تعد هذه الأفعال أعمالا موجهة للسكان المدنيين، مخالفة لمبدا التمييز ومنع إيذاء السكان المدنيين والأضرار بالاعيان المدنية.

ثانيا: تقع هذه الأفعال المتعمدة تحت خانة العقاب الجماعي المحظورة (المادة 75 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977).

ثالثا: يشكل إيقاف إمداد الكهرباء انتهاكا لحظر تعطل المنشئات الحيوية التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، مهما كان الباعث ( المادة 54 (2) من البروتوكول الأول الإضافي لعام 1977).

رابعا: يمثل قطع إمدادات الغذاء والوقود استهدافا لحياة السكان المدنيين، ويشكل خطرا على سلامتهم وحياتهم بما يخالف تدابير منع الأذى عن السكان المدنيين (المادة 57،58).

خامسا: تعد هذه الأفعال تحت طائلة قانون العقوبات الليبي الذي يمنع الاعتداء على السلامة العامة وتعطيل منشآت إنتاج وتوزيع الكهرباء(مادة 301)”

وشدد مجلس مشايخ وأعيان قبائل ترهونة، على أن سلامة المدنيين والمنشآت المدنية وأرواح الآمنين خط أحمر، محذرا: “لن تمر هذه الأفعال دون حساب”

وأشار المجلس، إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتحديد مرتكبي هذه الأفعال الاجرامية، وتقديمهم للعدالة لشروعهم في ارتكاب أفعال تقع ضمن جرائم الحرب.