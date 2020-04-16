افتتاح مركز الرصد والتقصي والاستجابة لـ«كورونا» ببلدية شحات

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، الخميس، افتتاح مركز الرصد والتقصي والاستجابة السريعه لمكافحة وباء «كورونا» المستجد، ببلدية شحات.

وحضر مراسم الافتتاح مدير أمن شحات، ورئيس لجنة مكافحة وباء «كورونا» ببلدية شحات، العميد دكتور محمد فرج، ومدير إدارة الخدمات الصحية شحات، وعضو اللجنة لمكافحة وباء كورونا ببلدية شحات، عادل عمر، إلى جانب اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة الوباء بالجبل الأخضر، ولفيف من الأطباء ومدراء المستشفيات والعيادات، وذلك حسب لوزارة الصحة.

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وأكد رئيس فريق الرصد والتقصي أن المركز سيبدأ اعتبارا من الخميس استقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس «كورونا» في مقر المركز الصحي رقم «1» بشحات، وذلك حسب البيان.

وفي سياق متصل، تفقد مدير أمن شحات، العميد دكتور محمد فرج، مقر الحجر الصحي بالمستشفي الصدرية بالمنصورة، رفقة اللجنة الطبية الاستشارية، وبعض رجال الأعمال وذلك لبحث وتوفير الاحتياجات للحجر الصحي.

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