«القوى الوطنية»: سنضع آليات لاختيار رئيس جديد خلفاً لـ«جبريل»

أصدر تحالف القوى الوطنية، الذي كان يترأسه رئيس الوزراء الأسبق الراحل محمود جبريل، بياناً قال فيه، إن المؤسسين يستعدون حالياً لوضع الآليات المناسبة بما يسمح بانتخاب رئيس جديد، وذلك خلفاً لـ”جبريل” الذي توفي تأثراً بإصابته بـ”كورونا” في أحد مستشفيات القاهرة قبل أيام.

وقال أبو بكر ارميلة، مؤسس وعضو الهيئة العليا لكيات تحالف القوى الوطنية، في بيان، ألقاه، إن “الكيان” متمسك بإرثه ومرجعيته التي تأسس عليها، داعياً الجميع إلى الاضطلاع بواجباتهم ومسئولياتهم تجاه الشعب الليبي، وعدم الإنجرار وراء المتربصين.

أضاف “ارميلة” أنه يتعين على الشباب الغيور على “تحالف القوى الوطنية” أن يتحد دون تخوين أو ممارسة سياسية تدفع الجيمع إلى منعطف لا يحمد عقباه وأن يلتزم الجميع الهدوء وخلق مناخ يسوده الود والوفاق، من أجل الوطن.