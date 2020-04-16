الجميل .. “قوات للوفاق” تسعى لتغيير المجلس التسييري

خاص 218

أفاد مصدر عسكري خاص لــ 218 أن مجموعة مسلحة من قوات تابعة لحكومة الوفاق تنتمي إلى مدينة الجميل – التي تُعرف سابقاً باسم “ائتلاف ثوار الجميل”- تحاول تغيير المجلس التسييري في المدينة وتنصيب أحد منتسبيها رئيساً للمجلس.

وأضاف المصدر أن أعيان وشيوخ وشباب مدينة الجميل تواصلوا مع المجموعة من أجل ثنيهم عن فعلهم، كما تواصل عدد من الأعيان مع مسؤولين في حكومة الوفاق لردع هذه المجموعة ومنعها من تغيير المجلس التسييري في المدينة.

يُذكر أن تغييرات إدارية بدأت تشهدها المدن التي دخلتها قوات الوفاق ومنها الجميل حيث صدر قرار لوزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، بتعيين العقيد خالد طروم مديرا لمديرية أمن الجميل بعد خروج مدير المديرية السابق العقيد إبراهيم المحمودي من المدينة.

يُشار إلى أن قوات الوفاق شنت هجوماً واسعاً مدعومة بغطاء جوي من طائرات مسيرة، الاثنين الماضي، تمكنت من خلاله من السيطرة على مدن وبلدات في الساحل الغربي، بينها الجميل.

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